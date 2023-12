Skeleton: vittoria a sorpresa per Tabitha Stoecker a La Plagne. Bene l’Italia, sesta Valentina Margaglio

Seconda tappa per la Coppa del Mondo di skeleton al femminile in quel di La Plagne e, sul tecnico budello transalpino, arrivano grandissime sorprese. A vincere è infatti la britannica Tabitha Stoecker, alla seconda partenza della carriera nel massimo circuito internazionale.

Colpaccio per l’argento degli ultimi Mondiali junior con una super seconda run, fondamentale per chiudere con il crono di 2’05”13. Gara equilibratissima con distacchi minimi: secondo posto per un altro nome nuovo, l’americana Mystique Ro, anche lei presente una sola volta in Coppa, che ha chiuso a 7 centesimi. Beffata l’olandese Kimberley Bos, al comando della prima run e scesa addirittura in terza posizione a 9 centesimi. Solo un centesimo dal podio per la rientrante Jacqueline Pfeifer (prima Loelling) che lo scorso anno aveva deciso praticamente di disertare la Coppa del Mondo.

Molto bene la performance delle italiane. Iniziamo dalla stella della squadra azzurra al femminile, Valentina Margaglio: settima nella prima run, è riuscita a migliorarsi nella seconda trovando il miglior tempo allo start di tutta la gara chiudendo in una sesta posizione più che soddisfacente alla seconda gara dell’anno. Resta anche un po’ di amaro in bocca, visto il distacco di 22 centesimi dalla vetta, solo 13 dal podio.

In casa azzurra però da sottolineare anche le prestazioni di Alessia Crippa ed Alessandra Fumagalli, ai migliori risultati della carriera, rispettivamente undicesima e dodicesima.

