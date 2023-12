Short track, Italia ai piedi del podio nella staffetta mista e maschile a Leeuwarden nella Coppa del Mondo juniores

Va in archivio anche la seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo juniores 2023-2024 di short track, andata in scena questo weekend sul ghiaccio dell’Elfstedenhal di Leeuwarden (Paesi Bassi). Il movimento italiano non è riuscito ad ottenere podi, raccogliendo però diversi piazzamenti di prestigio che fanno ben sperare in prospettiva.

Il Bel Paese ha sfiorato la top3 proprio all’ultima occasione utile, nella staffetta mista che ha chiuso il programma della manifestazione, ma il team formato da Margherita Betti, Viola Simonini, Alessandro Loreggia e Daniele Zampedri si è attestato in quarta piazza a pochi centesimi dal terzo posto dell’Olanda padrona di casa nella finale A.

Ieri invece, nella giornata inaugurale, il miglior risultato era arrivato nella staffetta maschile con il quinto posto ottenuto da Marco Comensoli, Alessandro Loreggia, Daniele Zampedri e Massimiliano Picchiarelli vincendo la finale B (in semifinale aveva partecipato anche Aaron Van Quang Pietrobono).

Da segnalare a livello individuale l’incoraggiante settima posizione di Comensoli nei 1.500 metri dopo aver raggiunto la Finale partendo dai ripescaggi, mentre in campo femminile Simonini ha chiuso 15ma sempre sui 1.500 metri arrivando settima nella finale B.

