Short track: buone prestazioni di Simonini e Previtali nella Coppa del Mondo juniores

Si è chiusa la prima tappa della Coppa del Mondo juniores di short track a Leeuwarden. Una domenica che ha visto la qualificazione alla finale B sia per Viola Simonini nella seconda serie dei 1000 metri femminili sia per Lorenzo Previtali nei 500 metri maschili.

Questi sono stati migliori risultati in chiave azzurra nella seconda giornata di gare. Nella prova dei 1000 il successo è andato alla cinese Li Jinzi, che ha preceduto le sudcoreana Yu Simin e Oh Songmi. Come detto Simonini è riuscita a qualificarsi per la finale B, dove ha concluso al quinto posto, il decimo complessivo.

Nella distanza più breve al maschile, invece, vittoria per il sudcoreano Shin Dong Min, che ha battuto il cinese Tianyi Zhang ed il francese Tawan Tomas. Lorenzo Previtali si è piazzato al quarto posto nella finale B, la nona posizione complessiva.

Nelle altre due finali di giornata vittoria per la cinese Jianing Zhang nei 500 metri femminili, mentre nella seconda serie dei 1000 maschili è stato il sudcoreano Rim Jongun a salire sul gradino più alto del podio.

