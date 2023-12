Sci freestyle, Pirmin Werner e Winter Vinecki trionfano a Changchun nella Coppa del Mondo aerials

Seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo aerials 2023-2024: questa mattina in quel di Changchun (Cina), sono andate in scena le gare al maschile e al femminile.

Al maschile ha trionfato lo svizzero Pirmin Werner al termine di un duello equilibrato e serrato con l’americano Christopher Lillis, concluso 122.62 a 122.17. Il punteggio dell’elvetico è maturato grazie ai 5.90 nella fase aerea, i 13.00 nel picco e gli 8.20 nella fase di atterraggio. Più efficace lo statunitense nella parte centrale della sua prova, ma meno nella prima e nell’ultima parte. Werner che rimane in testa alla classifica di Coppa del Mondo con 180 punti davanti al cinese Qi Guangpu (140 punti) che ha concluso solo in sesta posizione con lo score di 96.38. Terza posizione per il cinese Li Tianma con 121.68, molto vicino ai primi due gradini del podio.

Al femminile vittoria per la statunitense Winter Vinecki con il punteggio di 94.25, ottenuto grazie ai 5.40 nella fase aerea, i 12.40 nella parte centrale e 5.60 nell’atterraggio. Battuta la concorrenza della padrona di casa Kong Fanyu che ha concluso a 81.42, mentre chiude in terza posizione l’australiana Laura Peel (80.96). In testa alla classifica di Coppa del Mondo passa proprio Vinecki con 132 punti dopo l’ottavo posto di Ruka, seguita dalle australiane Danielle Scott e Laura Peel rispettivamente con 120 e 110 punti. Non ha preso parte a questa tappa la canadese Marion Thenault che aveva vinto in Finlandia. Domani andrà in scena la prova a squadre per chiudere il programma di questo fine settimana.

Foto: Lapresse