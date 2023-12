Sci freestyle, Miro Tabanelli centra il primo podio in Coppa del Mondo! L’azzurro è magnifico secondo nel big air di Copper Mountain!

Si tinge d’azzurro la tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci freestyle andata in scena a Copper Mountain (USA): nel park & pipe, specialità big air, Miro Tabanelli coglie il primo podio nel circuito maggiore, dopo averlo sfiorato a Pechino ad inizio dicembre, quando fu quarto. Il diciannovenne azzurro si classifica secondo dopo aver cullato a lungo il sogno del primo successo.

Nell’ultimo atto a 10 maschile, di altissimo livello, si impone lo statunitense Mac Forehand, che si issa a quota 187.00, grazie al 93.00 della seconda run ed al 94.00 della terza, ma è stupendo il secondo posto dell’azzurro Miro Tabanelli, a lungo in testa, che fa segnare lo score di 185.00, in virtù del 95.00 del primo tentativo e del 90.00 del secondo. Il terzo trick, che poteva consegnargli la vittoria, vale 46.00, e lo score viene scartato.

In una finale tiratissima sale sul gradino più basso del podio il norvegese Birk Ruud, a quota 184.00, costretto a risalire la china dopo aver sbagliato il primo trick: il 94.25 del secondo tentativo e l’89.75 del terzo gli consegnano la terza piazza. Beffati l’elvetico Andri Ragettli, quarto a quota 183.50 (91.75 + 91.75), e l’austriaco Matej Svancer, quinto con 183.25 (89.75 + 93.50), entrambi a meno di un punto dal podio.

Chiude sesto il transalpino Timothe Sivignon a quota 182.50 (93.50 + 89.00), settimo posto per lo statunitense Alexander Hall con 174.25 (91.75 + 82.50), ottava piazza per il canadese Max Moffatt con 151.75 (84.75 + 67.00), nona posizione per il neozelandese Luca Harrington a quota 149.00 (62.00 + 87.00), infine non parte lo statunitense Troy Podmilsak.

Nella finale a 8 femminile, senza azzurre al via, si impone la transalpina Tess Ledeux con 189.00, merito del 95.75 della prima run e del 93.25 della terza: battuta l’elvetica Mathilde Gremaud, che si deve accontentare della piazza d’onore attestandosi a quota 185.50, frutto del 91.75 del primo tentativo e del 93.75 del terzo, infine completa il podio la britannica Kirsty Muir, terza a quota 173.75 (90.00 + 83.75).

Resta giù dal podio la norvegese Sandra Eie, quarta con 164.00 (86.50 + 77.50), mentre si classifica quinta l’altra svizzera Giulia Tanno, a quota 157.25 (85.50 + 71.75). Sesta piazza per la statunitense Rell Harwood con 154.50 (88.50 + 66.00), mentre è settima l’australiana Daisy Thomas con 150.50 (82.75 + 67.75), infine termina ottava la neozelandese Ruby Star Andrews a quota 144.50 (76.00 + 68.50).

Foto: FISI/Pentaphoto