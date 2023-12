Sci freestyle, Coppa del Mondo Halfpipe 2023: Ferreira e Gu dettano legge a Secret Garden

Vanno in archivio le competizioni a Secret Garden, località cinese che ha ospitato questo weekend la prima tappa di Coppa del Mondo 2023-2024 di sci freestyle, specialità halfpipe. Un appuntamento inaugurale segnato dal trionfo di Alex Ferreira e di Alling Elleen Gu.

In campo maschile lo statunitense ha avuto meglio sulla concorrenza guadagnando un totale di 91.00 punti, trovati brillantemente nel corso della prima run, ottenendo una valutazione sopra il 9 dalla giuria. Secondo posto invece per il neozelandese Luke Harrold, abile a raccogliere 89.25, score trovato nel secondo turno, precedendo di un’incollatura un altro sciatore americano, Hunter Hess, terzo con 88.75.

In campo femminile dominio totale per Gu, la quale ha registrato il punteggio più alto del lotto rendendosi artefice di tre run da capogiro, tutte impreziosite da assegnazioni sopra il 9. Sfruttando i 94.25 della seconda manche la padrona di casa ha staccato di dodici lunghezze la statunitense Hanna Faulhaber, seconda con 82.25 davanti alla canadese Amy Fraser, sul gradino più basso del podio con 79.25. In questa gara non era presente nessun italiano.

Nella classifica generale chiaramente Ferreira occupa la prima posizione con 100, staccando di venti punti Harrold (80) ed Hess (60). Discorso speculare nella graduatoria femminile, dove Gu si trova a punteggio pieno venendo seguita da Faulhaber e Fraser. La prossima tappa si svolgerà a Copper Mountain (USA) il 15 dicembre.

Foto: Shutterstock