Sci freestyle, Coppa del Mondo Idre 2023: nelle moguls successi di Kingsbury ed Anthony

La seconda tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci freestyle, specialità moguls, vede andare in archivio le finali di Idre, in Svezia, priva di italiani in gara: tra gli uomini si impone il canadese Mikael Kingsbury, mentre tra le donne la spunta l’australiana Jakara Anthony.

Nella finale maschile il successo va al canadese Mikael Kingsbury, il quale si attesta a quota 85.02, andando così a precedere lo statunitense Nick Page, alla piazza d’onore a quota 79.55, e tre padroni di casa svedesi, ovvero Filip Gravenfors, terzo con 79.53, Walter Wallberg, quarto a quota 78.98, ed Albin Holmgren, quinto con 75.69. Sesto posto per il nipponico Ikuma Horishima con 71.11.

Nell’ultimo atto femminile si registra l’affermazione dell’australiana Jakara Anthony, prima con 79.74, che mette in fila la nipponica Rino Yanagimoto, seconda con 72.42, e ben quattro statunitensi, con Olivia Giaccio, terza con 72.16, Tess Johnson quarta con 71.19, Jaelin Kauf quinta a quota 40.36 ed Elizabeth Lemley sesta con 34.76.

