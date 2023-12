Sci di fondo oggi in tv, 10 km Gallivare 2023: orari, programma, streaming, italiani in gara

Si procede con il secondo fine settimana di Coppa del Mondo di sci di fondo. Primo passaggio in Svezia, a Gallivare, per il circo bianco delle discipline di distanza, maggiore o minore. In questo caso maggiore, perché si parte con le 10 km del sabato.

L’Italia presenta al via una selezione che non ha Federico Pellegrino, chiaramente e ovviamente concentrato su quelle sprint che sono il suo terreno preferito. Spazio perciò a un mix di esperienza e gioventù, che va da Francesco De Fabiani fino a Davide Graz ed Elia Barp. Quanto alle donne, trio cui ci sarà sostanzialmente da abituarsi, quello composto da Anna Comarella, Francesca Franchi e Caterina Ganz.

La Coppa del Mondo di sci di fondo continuerà oggi a Gallivare. Sarà possibile seguire le gare odierne in diretta tv su Eurosport 1; RaiSport trasmetterà la sola 10 km femminile. Diretta streaming su Discovery+, Eurosport.it, SkyGo, DAZN e RaiPlay (10 km maschile su RaiPlay 1). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO GALLIVARE 2023 OGGI

Sabato 2 dicembre

Ore 9:45 10 km individuale TL femminile – Diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport

Ore 12:00 10 km individuale TL maschile – Diretta tv su Eurosport 1

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO GALLIVARE 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 (tutte), RaiSport (solo 10 km femminile)

Diretta streaming: Discovery+, Eurosport.it, SkyGo, DAZN (tutte), RaiPlay (10 km maschile su RaiPlay 1)

Diretta Live testuale: OA Sport

ITALIANI IN GARA

DONNE: Anna Comarella 3, Francesca Franchi 8, Caterina Ganz 11

UOMINI: Paolo Ventura 10, Simone Daprà 18, Elia Barp 22, Davide Graz 24, Francesco De Fabiani 37

