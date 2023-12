Sci di fondo: Linn Svahn si prende il miglior tempo della qualificazione nella sprint di Trondheim

Si comincia con la Coppa del Mondo di sci di fondo per quel che concerne il suo quarto weekend, quello di Trondheim. Apertura affidata alla sprint femminile a tecnica libera, con la qualificazione che vede al comando la svedese Linn Svahn, ben più che intenzionata a recitare il suo ruolo da leader, con il tempo di 3’09″94.

Seconda posizione per la finlandese Jasmi Joensuu a 1″11, poi a 2″01 c’è la tedesca Victoria Carl. Sui 1400 metri norvegesi a completare il novero delle prime cinque ci sono la norvegese Maria Hartz Melling a 2″66 e la prima delle americane, Julia Kern, a 3″77.

Il resto della top ten seguita nell’essere variegato: sesta la svizzera Nadine Faehndrich a 4″27, settima la tedesca Sofie Krehl a 4″33, ottava la norvegese Mathilde Myhrvold a 4″42, nona la svedese Johanna Hagstroem a 4″87 e decima la titolare del pettorale giallo, l’americana Jessie Diggins, a 5″53. Per lei 12 centesimi di vantaggio sulla connazionale Rosie Brennan, mentre il pettorale rosso, la svedese Emma Ribom, è al 14° posto a 6″03.

In questa competizione non ci sono italiane al via: vero è che non sarebbe stato comunque facile vedere le azzurre protagoniste in questa fattispecie, ma si tratta di una nota quantomeno particolare. Le azzurre presenti saranno impegnate nei prossimi giorni.

Foto: LaPresse