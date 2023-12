Sci di fondo: Klaebo domina la qualificazione della sprint di Trondheim, Pellegrino unico azzurro avanti

Cambiano i giorni, le parole, i rumori e gli anni, ma il grido di Johannes Hoesflot Klaebo è sempre quello: il dominatore delle sprint rimane lui. A Trondheim la qualificazione della competizione odierna a tecnica libera è sua, con il tempo di 2’44″33 su 1400 metri di casa.

Secondo posto a sorpresa per il cinese Qiang Wang a 1″01, poi c’è il francese Lucas Chanavat a 1″17. A completamento della top 5 ci sono lo svedese Edvin Anger, attuale pettorale verde, a 3″07 e l’altro norge Harald Oestberg Amundsen, pettorale giallo, a 4″22.

La Norvegia ne piazza altri tre in top 10: Haavard Solaas Taugboel, sesto a 4″26, Ansgar Evensen, nono a 5″23, ed Erik Valnes, decimo a 5″35. Settimo l’altro francese Jules Chappaz a 4″78 e ottavo l’USA James Clinton Schoonmaker a 5″08.

L’Italia porta nei 30 solo Federico Pellegrino, che però non forza più di tanto ed è 22° a 7″41, rimanendo per 65 centesimi dentro la quota qualificazione. Ne resta fuori di 16, invece, Michael Hellweger, 33° a 8″16 da Klaebo. Più indietro Davide Graz, che è 41° a 9″90, mentre non è partito Elia Barp.

