Sci alpino, una sola azzurra tra le prime 30 della World Cup list di slalom. E Federica Brignone...

Salvo rarissimi lampi di luce, come il quinto posto conquistato da Marta Rossetti a Killington, l’Italia fatica tremendamente nello slalom femminile e spesso è una sparuta comparsa in Coppa del Mondo. Questa disciplina rappresenta uno dei principali talloni d’Achille per l’Italia nell’universo dello sci alpino e sembra davvero difficile trovare una certa continuità ad alti livelli.

Dando una sguardo alla World Cup List, che contribuisce a determinare i pettorali di partenza per le gare tra i rapid gates, c’è soltanto un’italiana in top-30. Si tratta proprio di Marta Rossetti, che è 29ma con 78 punti all’attivo, inseguita da vicino dalle tedesche Jessica Hilzinger (78) e Emma Aicher (68). A salvaguardare la 24enne è proprio l’eccellente piazzamento ottenuto negli USA, perché nei due slalom di Levi è stata squalificata, mentre a Courchevel e a Lienz non ha portato a termine la seconda manche.

A seguire ci sono Lara Della Mea (34ma con 62 punti), Martina Peterlini (40ma con 36 punti) e Anita Gulli (45ma con 23 punti). Federica Brignone è tornata a fare slalom a Lienz, commettendo un errore nella prima manche e uscendo dal tracciato. La valdostana, che nel corso di questa stagione ha vinto tre gare (i due giganti di Tremblant e il superG della Val d’Isere), è 61ma nella WCSL List di slalom con 4 punti all’attivo.

Prima del tentativo in terra austriaca, l’azzurra aveva disputato soltanto sei slalom negli ultimi tre anni (escludendo le combinate) e il miglior risultato resta il 14mo posto di Jasna datato 6 marzo 2021. In virtù della sua classifica generale, però, Federica Brignone si garantisce comunque il diritto di partire a ridosso delle prime 30 anche in questa specialità. La statunitense Mikaela Shiffrin è saldamente al comando con 989 punti davanti alla slovacca Petra Vlhova (693) e alla tedesca Lena Duerr (572).

WCSL LIST SLALOM FEMMINILE

1 6535237 SHIFFRIN Mikaela USA 50 100 100 80 100 1025 466 430 989

2 705423 VLHOVA Petra SVK 100 – 80 100 45 675 307 325 693

3 206355 DUERR Lena GER 80 60 50 – 80 553 251 270 572

4 516280 HOLDENER Wendy SUI 22 32 60 – – 655 298 114 471

5 506146 SWENN LARSSON Anna SWE 12 – 7 16 50 470 214 85 341

6 385096 POPOVIC Leona CRO 26 80 1 32 – 349 159 139 329

7 506399 HECTOR Sara SWE 45 50 29 – 22 279 127 146 298

8 539909 MOLTZAN Paula USA 16 – 32 45 – 297 135 93 255

9 516284 GISIN Michelle SUI 10 16 40 40 60 153 70 166 249

10 107798 NULLMEYER Ali CAN 40 40 20 20 24 178 81 144 241

11 56315 TRUPPE Katharina AUT 15 – 14 60 26 222 101 115 236

12 56388 LIENSBERGER Katharina AUT 60 32 – 13 32 138 63 137 212

13 107427 ST-GERMAIN Laurence CAN – 36 18 – – 258 117 54 195

14 565401 BUCIK Ana SLO – 13 11 – 13 288 131 37 194

15 56253 HUBER Katharina AUT 32 24 24 24 40 90 41 144 193

16 426100 HOLTMANN Mina Fuerst NOR 11 45 – 32 – 177 80 88 185

16 385116 LJUTIC Zrinka CRO 29 26 26 – – 190 86 81 185

18 565463 SLOKAR Andreja SLO – – 36 26 14 190 86 76 180

19 56367 GALLHUBER Katharina AUT 20 9 10 50 36 95 43 125 177

20 56392 GRITSCH Franziska AUT – 5 9 24 20 192 87 58 163

21 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna SWE – – – 14 – 266 121 14 159

22 426193 STJERNESUND Th. NOR 8 7 2 20 11 190 86 48 152

23 155728 DUBOVSKA Martina CZE 18 15 5 7 – 168 76 45 137

24 516528 MEILLARD Melanie SUI 36 3 15 12 16 70 32 82 120

25 516562 RAST Camille SUI 13 12 22 – 4 97 44 51 104

26 107747 SMART Amelia CAN 4 – – 5 18 117 53 27 91

27 516530 GOOD Nicole SUI – 10 – 8 29 67 30 47 84

28 426043 TVIBERG Maria Therese NOR 24 – – – – 103 47 24 80

29 6295165 ROSSETTI Marta ITA – – 45 – – 61 28 45 78

30 355061 HILZINGER Jessica GER – – – – – 133 60 – 73

31 507168 AICHER Emma GER – 8 – – – 110 50 8 68

32 516426 STOFFEL Elena SUI – – – 15 – 95 43 15 67

32 565491 DVORNIK Neja SLO – – 13 11 8 64 29 32 67

34 6295075 DELLA MEA Lara ITA 5 – 16 – 10 56 25 31 62

35 426187 LYSDAHL Kristin NOR – – – 36 15 18 8 51 61

36 516504 DANIOTH Aline SUI – – – – – 104 47 – 57

37 196806 NOENS Nastasia FRA – – – – – 96 44 – 52

38 507325 OEHLUND Cornelia SWE – 4 – 9 12 35 16 25 44

39 198215 POGNEAUX Chiara FRA 7 20 – – 7 7 3 34 38

40 299699 PETERLINI Martina ITA 14 22 – – – – – 36 36

41 206497 FILSER Andrea GER – – – – – 64 29 – 35

42 405172 WESTHOFF Bianca Bakke NOR – 14 13 – 3 – – 30 30

43 56344 SPORER Marie-Therese AUT – 20 – – – 15 7 20 28

44 805009 COLTURI Lara ALB 9 6 6 – – 6 3 21 24

45 299983 GULLI Anita ITA – – – – – 42 19 – 23

46 198176 LAMURE Marie FRA – – – – 6 22 10 6 18

47 198177 BRECHE Clarisse FRA – – – 10 – 11 5 10 16

48 307493 ANDO Asa JPN – – 4 – – 16 7 4 13

49 197616 ALPHAND Estelle SWE – 12 – – – – – 12 12

50 56333 MAIR Chiara AUT – – – – – 21 10 – 11

51 555072 GERMANE Dzenifera LAT – – – – 9 – – 9 9

52 198164 CHEVRIER Marion FRA – – 8 – – – – 8 8

52 6536171 HENSIEN Katie USA – – – – – 15 7 – 8

52 507046 BOSTROEM MUSSENER Moa SWE – – – – – 14 6 – 8

52 506583 SAEFVENBERG Charlotta SWE – – – – – 15 7 – 8

52 6536895 SUNSHINE Ava USA – – – – – 14 6 – 8

57 299822 TSCHURTSCHENTH. ITA – – – – – 12 5 – 7

58 6536392 HURT A J USA – – – 6 – – – 6 6

58 45423 HOFFMAN Madison AUS 6 – – – – – – 6 6

60 198253 McFARLANE Caitlin FRA – – – – 5 – – 5 5

61 297601 BRIGNONE Federica ITA – – – – – 7 3 – 4

62 56217 BRUNNER Stephanie AUT – – 3 – – – – 3 3

63 516560 LINGG Charlotte LIE – 2 – – – – – 2 2

63 506867 FERMBAECK Elsa SWE – – – – – 3 1 – 2

63 225518 GUEST Charlie GBR – – – – – 3 1 – 2

63 56550 HOERHAGER Lisa AUT – – – – – 4 2 – 2

63 299939 LORENZI Lucrezia ITA – – – – – 3 1 – 2

63 185493 POHJOLAINEN Rosa FIN – – – – – 4 2 – 2

63 6536851 ZIMMERMANN Zoe USA – – – – – 4 2 – 2

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Sci Alpino su OA Sport...