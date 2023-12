Sci alpino, tutte le gare cancellate sinora. Una sola disputata per gli uomini al 3 dicembre...

Il meteo sta seriamente danneggiando la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Fitte nevicate, forti folate di vento, nebbia e scarsa visibilità hanno caratterizzato la prima parte della stagione e hanno costretto gli organizzatori a cancellare ben otto gare: il gigante maschile d’apertura a Soelden, le quattro discese libere di Zermatt/Cervinia (due maschili e due femminili), l’intero fine settimana di Beaver Creek (due discese e un superG per gli uomini).

Siamo già al 3 dicembre, ma per il momento di sci alpino se ne è visto davvero poco. Gli uomini hanno completato soltanto una gara sulle sette in programma, ovvero lo slalom di Gurgl (Austria): lo scorso 18 novembre si materializzò una tripletta casalinga con Manuel Feller, Marco Schwarz e Michael Matt. Le donne si sono invece cimentate in sette gare sulle nove in calendario: il gigante di Soelden, i due slalom di Levi, il gigante e lo slalom di Killington, i due giganti di Tremblant (il primo vinto da Federica Brignone).

La FIS dovrà prodigarsi nel recuperare gli eventi all’interno di un calendario già fitto. Ricordiamo che le discese femminili di Zermatt/Cervinia non verranno recuperate, mentre una maschile è stata inserita in Val Gardena. L’auspicio è che il meteo sia migliore per il prossimo fine settimana, che prevede due superG e una discesa a St. Moritz (Svizzera) per le donne, un gigante e uno slalom maschile in Val d’Isere (Francia). Ci saranno poi tantissime gare in Italia a cavallo delle festività natalizie tra Val Gardena, Alta Badia, Madonna di Campiglio, Bormio (tutte per gli uomini).

GARE CANCELLATE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2023

29 ottobre – Gigante maschile a Soelden

10 novembre – Discesa libera maschile a Zermatt/Cervinia

11 novembre – Discesa libera maschile a Zermatt/Cervinia

18 novembre – Discesa libera femminile a Zermatt/Cervinia

19 novembre – Discesa libera femminile a Zermatt/Cervinia

1° dicembre – Discesa libera maschile a Beaver Creek

2 dicembre – Discesa libera maschile a Beaver Creek

3 dicembre – SuperG maschile a Beaver Creek

Foto: Lapresse