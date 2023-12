Sci alpino, Sofia Goggia si allena a Ponte di legno: preparazione in vista di Lienz

Il desiderio di non perdere troppo tempo. Sofia Goggia ha gareggiato non al top della condizione in Val d’Isere, nell’ultimo appuntamento della Coppa del Mondo di sci alpino femminile dedicato alla velocità. Sulla Oreiller-Killy la miglior versione della campionessa bergamasca non c’è stata per via di un attacco influenzale a precedere. Non è un caso che al termine delle prove veloci in cui è stata impegnata, valse comunque un podio nel superG vinto da Federica Brignone, l’atleta fosse piuttosto provata.

E quindi via agli allenamenti sulle nevi di Ponte di legno, dove Sofia vuol preparare l’appuntamento post natalizio di Coppa del Mondo a Lienz (Austria). Sulla Schlossberg, Goggia vuol dar seguito ai miglioramenti in gigante, che si sono evidenziati nelle prove Oltreoceano. Il nono posto a Killington e il settimo e il decimo a Tremblant hanno un valore importante per l’azzurra, che ci tiene a migliorare il feeling tra le porte larghe.

Contrariamente a Brignone, Bassino, Melesi e a Pirovano che si sono messe all’opera da martedì a Courmayeur, la fuoriclasse della velocità vuole mettere benzina nelle proprie gambe in un contesto a lei gradito, sulla “Casola nera” che nella passata stagione è stata teatro del doppio gigante in Coppa Europa.

Una preparazione utile anche avere dei benefici nella conduzione di curva in superG e in discesa, discipline comunque in cima alle priorità di Goggia, pensando agli impegni dell’anno nuovo ad Altenmarkt-Zauchensee, dove dal 12 al 14 gennaio ci potrebbero essere possibilità per fare la differenza.

