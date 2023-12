Sci alpino, Sofia Goggia: “Shiffrin contenta perché mi ha battuta. Un errore mi è costato caro”

Sfuma per 15 centesimi il bis per Sofia Goggia, che deve accontentarsi del secondo posto nella discesa libera di St. Moritz alle spalle della fenomenale statunitense Mikaela Shiffrin. Dopo il trionfo di ieri in Super-G, la bergamasca porta a casa altri 80 punti importanti per la classifica generale della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, precedendo sul podio la connazionale Federica Brignone.

“Ho disputato una buona prova nel complesso. Qualche sbavatura qua e là, secondo me dettata anche dal fatto che questo è il terzo giro di discesa che faccio da settembre. Comunque sono lì, la Fede ha fatto una gran discesa. Sono super contenta di fare un podio in discesa e di essere in due. Non ho fatto una discesa pulitissima. Qualche piccola sbavatura nelle parti tecniche ed un grosso errore nel finale che probabilmente mi ha compromesso la vittoria. Comunque bisogna avere una visione generale e sono contenta così. Prima discesa, secondo posto. Bene così“, le prime sensazioni di Goggia ai microfoni di Rai Sport.

Sull’esultanza di Shiffrin: “Non penso abbia fatto un discorso sulla stagione intera. Credo abbia avuto un’esultanza di felicità per essere riuscita ad arrivare davanti a me e per essere stata più brava. Comunque sono sempre una delle clienti più pericolose, indipendentemente dalla forma in questa disciplina, ma sapevo che anche lei lo sarebbe stata oggi. Le austriache invece hanno fatto molto meglio in prova“.

“Se penso alla Coppa del Mondo generale? No. La stagione di velocità è cominciata ieri con il Super-G, oggi c’è stata la discesa. Pensiamo di giorno in giorno, poi i conti si fanno alla fine. Siamo ad inizio dicembre, è troppo presto per parlare di cose che succederanno a marzo. Non so neanche come sarà il Super-G di domani, sicuramente non penso a cose così“, prosegue l’azzurra.

“Sono arrivata in partenza per guardare l’1, che era la Fede. Lei fa sempre dei bei giri anche in discesa, poi magari nei tratti di scorrimento perde un po’ rispetto alla discesiste pure. Quando è arrivata al traguardo in 1’29″01 ho subito pensato fosse un gran giro e l’ho detto anche al suo skiman“, aggiunge Goggia sull’ottima prestazione di Brignone.

Sul mancato recupero delle discese cancellate a Zermatt-Cervinia: “Noi discesiste patiamo molto di più delle slalomiste in quanto a cancellazioni. Il calendario è già molto fitto e non ci sarebbe stata più la possibilità di recuperarle. Non ci penso troppo. Alla fine sono due discese in meno per tutte, quindi ok“.

