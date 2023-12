VIDEO Sofia Goggia 2a nella discesa di St. Moritz: qualche sbavatura e la beffa di Mikaela Shiffrin

Sofia Goggia sperava di vincere la discesa libera di femminile di St. Moritz, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’azzurra è scesa con tutti i favori del pronostico, ma ha purtroppo commesso alcune sbavature e si è dovuta accontentare del secondo posto, con un ritardo di 15 centesimi nei confronti della statunitense Mikaela Shiffrin. La bergamasca non è riuscita a replicare il successo ottenuto ieri in superG e a issarsi a quota 24 affermazioni in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante.

Sofia Goggia si è comunque confermata sul podio in terra elvetica davanti a una superba Federica Brignone (scesa con il pettorale numero 1) e cercherà di rialzare il tiro in occasione del superG di domani, dove inseguirà un nuovo risultato di lusso provando a rimettere la testa davanti a Shiffrin, sempre più leader della classifica generale di Coppa del Mondo. Di seguito il VIDEO di Sofia Goggia nella discesa libera femminile di St. Moritz.

VIDEO SOFIA GOGGIA DISCESA ST. MORITZ

Foto: Lapresse