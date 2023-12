Sci alpino, Sofia Goggia accelera dove le altre frenano! Vittoria netta nel superG di St. Moritz!

Arriva la velocità e Sofia Goggia torna a dettare legge. La bergamasca fa il vuoto nel superG di St. Moritz e conquista la sua prima vittoria stagionale, la numero ventitré della carriera in Coppa del Mondo, raggiungendo nuovamente Federica Brignone nell’eterno duello su chi sia la sciatrice italiana con più successi. Si tratta della sesta affermazione in superG per Goggia, che non vinceva in questa specialità dal dicembre 2021, quando vinse in Val d’Isere.

Una vittoria maturata completamente nella parte centrale, con Sofia che ha fatto la differenza nelle curve veloci, prendendosi anche tantissimi rischi. Nessuna è riuscita ad esprimere la velocità di Goggia, che al secondo intermedio ha rifilato distacchi abissali a tutte le avversarie, con la sola Gut-Behrami che le è rimasta un po’ vicina (comunque 3 decimi di ritardo).

Si diceva di un successo netto, come dimostrano i 95 centesimi di vantaggio che Goggia ha nei confronti dell’austriaca Cornelia Huetter, seconda al traguardo davanti proprio a Lara Gut-Behrami, che si prende la terza posizione, chiudendo ad oltre un secondo dalla vetta (+1.02). Finisce giù dal podio, invece, Mikaela Shiffrin, che ha continuato a perdere progressivamente rispetto all’azzurra, terminando alla fine quarta a 1.08.

Purtroppo un errore sull’ultimo salto è costato probabilmente una doppietta all’Italia ed il podio a Federica Brignone, che dopo quello sbaglia ha perso moltissimo, chiudendo al quinto posto a 1.21 da Goggia. Sesta posizione per l’austriaca Stephanie Venier (+1.58), che ha preceduto Marta Bassino (+1.77), che ha perso troppo nel tratto centrale. Ottava la svizzera Corinne Suter (+1.91), mentre completano la Top-10 la norvegese Ragnhild Mowinckel (+2.07) e l’austriaca Mirjam Puchner (+2.27).

Purtroppo per l’Italia c’è da segnalare una brutta caduta per Elena Curtoni, che ha sbagliato dopo un dosso, finendo poi contro le reti. Per fortuna non sembrano esserci conseguenze per l’azzurra. Hanno chiuso più indietro le altre italiane: Laura Pirovano (+2.79) e Roberta Melesi (+3.93).

Ovviamente essendo il primo superG dell’anno, Goggia si prende il pettorale rosso di leader della specialità e guida la classifica con 100 punti davanti ad Huetter (80) e Gut-Behrami (60). In quella generale comanda Mikaela Shiffrin con 520 punti davanti a Petra Vlhova (391), Lara Gut-Behrami (385) e Federica Brignone (365). Sofia Goggia è sesta con 206.

FOTO: LaPresse