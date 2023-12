Sci alpino, Simon Talacci rimonta alla grande ed è secondo nel gigante di Coppa Europa di Valloire

Una rimonta sensazionale nella seconda manche ha portato Simon Talacci davvero ad un passo dalla vittoria nel primo gigante di Valloire (Francia) valevole per la Coppa Europa di sci alpino maschile 2023-2024. Sulla pista transalpina il successo è andato al danese Christian Borgnaes con il tempo complessivo di 2:31.63 (al comando già dopo la prima manche con il tempo di 1:14.53, quindi seconda discesa in controllo in 1:17.10).

Alle sue spalle, come detto, il nostro Simon Talacci. 28° dopo a metà gara, l’azzurro ha messo a segno il miglior crono nella seconda manche, volando letteralmente e recuperando ben 26 posizioni. Completa il podio, invece, l’austriaco Joshua Sturm a 69 centesimi.

Quarta posizione finale per il tedesco Jonas Stockinger a 73 centesimi, quinta per lo svedese Mattias Roenngren a 84 (a sua volta dopo aver rimontato 13 posizione), mentre è sesto il lituano Andrej Drukarov a 85.

Si ferma in settima posizione il francese Diego Orecchioni a un secondo esatto (era 22° a metà gara), quindi in ottava lo svizzero Fadri Janutin a 1.11, nono il norvegese Eirik Hystad Solberg a 1.46, mentre completa la top10 l’austriaco Noel Zwischenbrugger a 1.25. Non va oltre la 41a posizione Giovanni Franzoni a 4.46 dalla vetta, quindi 45° Lorenzo Thomas Bini a 5.53, mentre non hanno concluso la loro prova Luca Taranzano e Stefano Pizzato.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Sci Alpino su OA Sport...