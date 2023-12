Sci alpino, si parte con le gare di Bormio, Dominik Paris cerca conferme importanti sulla “sua” Stelvio

Messi in archivio i festeggiamenti natalizi, è già tempo di tornare in azione per quanto riguarda la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024. Come tradizione, il calendario che ci conduce al Capodanno proporrà ancora le nevi italiane come grandi protagoniste. Si gareggerà, infatti, nell’imprescindibile scenario di Bormio.

Giovedì 28 dicembre e venerdì 29, infatti, vivremo due gare veloci sullo splendido scenario della pista “Stelvio”. Si inizierà con la discesa, quindi toccherà al superG, con in palio gli ultimi 200 punti dell’anno, dato che poi si passerà al 2024 con le prove tecniche di Adelboden (weekend del 6-7 gennaio).

Cosa ci aspettiamo dalla due-giorni valtellinese? In primo luogo tutto ruoterà attorno a Dominik Paris. Il fuoriclasse nativo di Merano non solo ha già vinto in sette occasioni sulla “Stelvio”, la sua seconda casa, ma cercherà conferme importanti dopo la straordinaria vittoria della Val Gardena dello scorso fine settimana. Per “Domme” dopo tanti mesi complicati, il successo sulla “Saslong” potrebbe avere aperto una vera e propria “nuova vita” sportiva per l’altoatesino.

Dopo essere tornato al successo su uno dei tracciati nei quali più aveva faticato nella sua carriera, il calendario propone al classe 1989 la pista più amata. La classica occasione ideale da non farsi scappare. Tornare protagonista anche a Bormio potrebbe davvero essere l’iniezione di fiducia definitiva per un atleta che sembrava essersi un po’ perso. I rivali, come sempre, non mancheranno. In prima fila ovviamente Marco Odermatt e Aleksander Aamodt Kilde, senza dimenticare Vincent Kriechmayr (vincitore in Val Gardena nel superG) e le tante “mine vaganti” che stiamo ammirando in questa annata, come Bryce Bennett.

Foto: Pentaphoto

