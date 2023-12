Sci alpino, Odermatt sull’infortunio di Schwarz: “Fa uno sforzo sovrumano, spero torni presto”

Marco Odermatt si è portato in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino dopo il secondo posto nella discesa libera di Bormio, andata in scena nella giornata di ieri. Il fuoriclasse svizzero ha nei fatti messo una seria ipoteca sulla conquista della Sfera di Cristallo, poiché il suo rivale più accreditato si è infortunato proprio sulla pista Stelvio. Marco Schwarz è infatti finito nelle reti e si è rotto il crociato destro, concludendo la propria stagione in anticipo dopo essersi presentato in Valtellina da leader della graduatoria.

Si preannunciava una lotta serrata tra il fenomeno elvetico, superbo gigantista strepitoso anche in discesa e superG, e il talentuoso austriaco, polivalente di enorme spessore. Il testa a testa per il trofeo è però durato soltanto un mese, l’incidente di Bormio ha privato gli appassionati di una sfida che avrebbe reso molto interessante questo inverno agonistico privo del grande evento (Olimpiadi o Mondiali). Il Campione Olimpico di gigante, nonché Campione del Mondo di discesa libera e gigante, ha messo nel mirino la terza Coppa del Mondo generale consecutiva.

Marco Odermatt ha manifestato grande sportività dopo aver appreso l’entità dell’infortunio del grande avversario, che non ritornerà in scena prima della prossima stagione. Il leader della classifica si è espresso in questo modo prima del superG odierno sempre a Bormio, ultima gara dell’anno solare: “Spero che Schwarz possa tornare presto, è un mio grande rivale. Fa tutte le discipline, il suo sforzo è sovrumano“.

Foto: Lapresse

