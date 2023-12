Sci alpino, Mikaela Shiffrin rovina la festa all’Italia nella discesa di St. Moritz: podio per Goggia e Brignone

Doppietta azzurra sul podio della discesa libera di St. Moritz, ma a salire sul gradino più alto è Mikaela Shiffrin. Alle spalle dell’americana, infatti, hanno concluso Sofia Goggia e Federica Brignone, rispettivamente seconda e terza con 15 e 17 centesimi di ritardo. Si tratta della quarta vittoria nella specialità per Shiffrin, che aveva trionfato l’ultima volta nel marzo 2022 alle finali di Coppa del Mondo a Courchevel/Meribel. In totale sono novantuno le vittorie in carriera della statunitense, che si avvicina sempre di più a quota cento.

Un successo anche molto a sorpresa, come hanno mostrato le immagini della stessa Shiffrin al traguardo dopo l’arrivo di Goggia, con la nativa di Vail che proprio non si aspettava di battere quest’oggi l’azzurra in discesa. L’americana è stata eccezionale nella parte centrale, costruendo la sua vittoria proprio nella parte più tecnica, riuscendo a gestire poi nel finale dove ha comunque perso rispetto alle avversarie.

Goggia non è stata impeccabile come ieri in superG, commettendo qualche imprecisione di troppo nella parte centrale e poco prima del piano, chiudendo a 15 centesimi da Shiffrin. Brignone, terza al traguardo, si conferma in un momento eccezionale, sfruttando al meglio il pettorale numero uno e sciando davvero bene sul tecnico.

Ai piedi del podio l’austriaca Cornelia Huetter (+0.28), ieri seconda in superG, che ha preceduto la connazionale Mirjam Puchner (+0.39) e la tedesca Emma Aicher (+0.43). Distacchi davvero molto ravvicinati con l’austriaca Stephanie Venier settima a 58 centesimi davanti alla svizzera Michelle Gisin (+0.64) e alla tedesca Kira Weidle (+0.68).

A completare la Top-10 c’è Marta Bassino, che ha perso un po’ troppo all’inizio e alla fine, chiudendo a 69 centesimi dalla vetta. Più indietro le altre azzurre: Nicol Delago (+1.31), Laura Pirovano (+1.61) e Nadia Delago (+1.70). La gara è stata interrotta dopo la discesa della bosniaca Muzaferija, quindi non sono partite Monica Zanoner, Elena Dolmen e Teresa Runggaldier.

Una vittoria pesantissima per Shiffrin in ottica classifica generale, visto che l’americana aumenta il proprio vantaggio, portandosi a quota 620 punti. In seconda posizione, però, c’è Federica Brignone (425), che ha scavalcato Lara Gut-Behrami (405) e Petra Vlhova (391). Sesto posto per Sofia Goggia con 286 punti.

