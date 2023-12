Sci alpino, Marta Bassino si sfoga: “Meno male che finisce questo anno del cavolo. Ma l’oro ai Mondiali rimane”

Dura pochissime porte la prima manche dello slalom gigante femminile di Lienz (Austria), valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, per Marta Bassino: l’italiana scivola in curva ancor prima di giungere al primo rilevamento intermedio.

Non è comunque in pericolo la presenza nel primo gruppo di merito per l’azzurra, quinta nella World Cup Starting List di specialità prima della gara odierna: appuntamento per Marta Bassino al gigante di Kranjska Gora, previsto sabato 6 gennaio, per il quale proprio oggi è giunto l’ok della FIS.

Poche parole per l’azzurra ai microfoni di Rai Sport e delusione palpabile: “Ho fatto poche porte, sulla gara non posso dare indicazioni. Adesso vado a casa, e così ripartiamo nel 2024. Del 2023 rimane solo il titolo mondiale nel superG“.

