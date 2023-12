Sci alpino, Marta Bassino non soddisfatta: “Non c’era abbastanza visibilità, ci proverò in discesa”

Un Super-G non semplice per tutte le atlete eccetto per Sofia Goggia in quel di St.Moritz. Condizioni difficili, tanta neve e visibilità non ottimale: l’unica a prendere il massimo dei rischi è stata come sempre la fuoriclasse bergamasca che ha centrato così la 23esima vittoria in Coppa del Mondo, eguagliando Federica Brignone.

Una gara che non è stata brillantissima per Marta Bassino: la piemontese ha chiuso in settima posizione a 1″77 dalla vincitrice e non si è definita particolarmente soddisfatta della sua prova ai microfoni della FISI: “Partiamo dal presupposto che Sofia oggi ha fatto la differenza perché abbiamo distacchi importanti“.

“Io non mi sono sentita sciare così bene, non era così facile trovare il compromesso fra velocità e gobbette, perché non c’era visibilità. Domani farò la discesa, in prova ho fatto dei tratti abbastanza bene, vedremo se riuscirò a mettere insieme tutto”.

Tante atlete puntano sulla discesa di domani sperando in delle condizioni meteo migliori: Bassino è apparsa in crescita dopo i giganti della scorsa settimana Tremblant e anche nella velocità l’azzurra di Borgo San Dalmazzo cercherà di infilarsi nelle prime posizioni.

