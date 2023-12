Sci alpino, Marta Bassino: “Due manche simili, nella prima discesa potevo fare qualcosa in più”

Marta Bassino centra la sesta posizione nel gigante di Tremblant, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024. Sulla pista denominata “Flying Mile” la sciatrice di Borgo San Dalmazzo ha saputo migliorare nella seconda manche, dopo una prima non alla sua altezza. Nel complesso una prova non straordinaria per la classe 1996, ma che ha dato spunti importanti.

Federica Brignone ha chiuso la sua gara con il tempo complessivo di 2:14.95 (1:06.50 nella prima manche, miglior tempo e 1:08.45 nella seconda) distanziando per 21 centesimi Petra Vlhova e per 29 Mikaela Shiffrin che ha completato il podio. Quarta Sara Hector a 56 centesimi, quinta Lara Gut-Behrami a 59, quindi sesta proprio Marta Bassino a 1.04 davanti a Sofia Goggia, settima a 1.62.

Al termine della gara sulle nevi canadesi, la nostra portacolori ha raccontato le sue sensazioni ai taccuini di FISI: “Ho sciato in maniera abbastanza simile nelle due manche, solo mi ero perduta qualche spinta nella prima discesa. Qui la pista è molto piatta e semplice, ma allo stesso tempo risulta difficile da spingere perchè se perdi la traiettoria ideale, diventa difficile recuperarla. Qui ho fatto un passo in avanti, sono contenta, ma anche a Killington nonostante l’uscita nella seconda manche, mi ero sentita bene”.

Foto: LaPresse