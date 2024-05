Giro d’Italia 2024, partenza ritardata per la tappa di Santa Cristina: la neve cambia il percorso

Non c’è pace sulla sedicesima tappa del Giro d’Italia 2024, quella dopo il giorno di riposo. Inizialmente questa frazione doveva prevedere il Passo dello Stelvio, poi si è abbassata la Cima Coppi all’Umbrail Pass per il rischio slavine. Adesso il percorso viene cambiato ancora, perché le condizioni sono particolarmente difficili: nevischio alla partenza di Livigno, neve sull’Umbrail Pass e strada che non permette il passaggio dei corridori, soprattutto per la pericolosa discesa.

Organizzazione che non si è fatta trovare pronta con un vero e proprio piano B, aspetto che si poteva curare, approfittando anche del giorno di riposo di ieri. La sensazione è che RCS sia rimasta sorpresa da queste condizioni metereologiche. A proposito si è fatto sentire Tadej Pogacar: “Io sono pronto, ma l’organizzazione poteva essere pronta diversamente. Potevano disegnare una tappa diversa perché in una situazione del genere con i bus già partiti e le auto con le gomme non da neve diventa difficile affrontare la tappa così. Non ci sono notizie certe, ce ne sono tante ma sono solo ipotesi”.

AGGIORNAMENTO ORE 11.35 – Le ultime voci vicine alla corsa riportano questo: “I corridori saliranno in bicicletta a Livigno e si dirigeranno verso il tunnel Munt Raschera. Si cambieranno quindi in galleria, saliranno sui mezzi e la carovana si sposterà a Prati allo Stelvio dove verrà dato ufficialmente il via”. Ancora siamo in attesa di aggiornamenti ufficiali da parte dell’organizzazione.

AGGIORNAMENTO ORE 11.38 – L’unica comunicazione ufficiale da parte dell’organizzazione è che la partenza è stata ritardata e rimane da Livigno. Le voci raccontano di una partenza ufficiale alle 14.00 da Prato allo Stelvio, con tratto neutralizzato di 20 km in bicicletta da Livigno per raggiungere il tunnel, salire sui mezzi e trasferirsi a Prato allo Stelvio.

AGGIORNAMENTO ORE 11.53 – Arriva la conferma ufficiale da parte dell’organizzatore del Giro d’Italia Mauro Vegni: la tappa comincerà ufficialmente alle 14.00 da Prato allo Stelvio, prima 20 km di tratto neutralizzato da Livigno e il trasferimento con i mezzi alla partenza ufficiale.

AGGIORNAMENTO ORE 12.05 – Non verrà effettuato in bicicletta il tratto neutralizzato di 20 km da Livigno fino al tunnel Munt Raschera. La partenza ufficiale sarà effettuata da Spondigna attorno alle 14.00: i corridori sono tutti dentro le ammiraglie e si sono opposti alla soluzione proposta dall’organizzazione di fare questa sorta di passeggiata neutralizzata verso la galleria.