Sci alpino, Federica Brignone rimpingua il palmares: tutti i trofei in bacheca e l’eterno duello con Goggia

Federica Brignone ha vinto il gigante di Tremblant, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’azzurra si è imposta sulla pista canadese, al debutto nel massimo circuito internazionale itinerante per quanto concerne le specialità tecniche. La valdostana si è imposta con il tempo complessivo di 2:14.95 e ha così rimpinguato il proprio palmares.

Federica Brignone si è laureata Campionessa del Mondo in combinata lo scorso inverno a Courchevel/Meribel e in campo iridato ha conquistato anche la medaglia d’argento in gigante a Garmisch nel 2011. Nel suo palmares spiccano anche tre medaglie alle Olimpiadi: argento in gigante e bronzo in combinata a Pechino nel 2022, bronzo in gigante a PyeongChang nel 2018. L’azzurra ha alzato al cielo anche la Coppa del Mondo generale nel 2020 e anche altre tre Sfere di Cristallo di specialità.

Federica Brignone ha vinto 22 gare in Coppa del Mondo nel corso della sua gloriosa carriera: 9 in gigante, 8 in superG, 5 in combinata. Grazie al successo odierno, la valdostana ha agganciato Sofia Goggia in testa alla classifica delle italiane più vincenti di sempre nel massimo circuito internazionale itinerante. Si tratta di un testa a testa continuo tra le due azzurre, con conti sorpassi e controsorpassi che catturano l’attenzione degli appassionati.

PALMARES FEDERICA BRIGNONE

OLIMPIADI

Argento in gigante a Pechino 2022

Bronzo in gigante a PyeongChang 2018

Bronzo in combinata a Pechino 2022

MONDIALI

Oro in combinata a Courchevel/Meribel 2023

Argento in gigante a Garmisch 2011

COPPA DEL MONDO

Coppa del Mondo generale nel 2020

Coppa del Mondo superG nel 2022

Coppa del Mondo gigante nel 2020

Coppa del Mondo combinata nel 2020

22 vittorie in carriera (italiana più vincente della storia al pari di Sofia Goggia)

MONDIALI JUNIORES

Oro in combinata a Garmisch 2009

Argento in gigante a Monte Bianco 2010

