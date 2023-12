Sci alpino, la classifica delle italiane più vincenti in Coppa del Mondo: Brignone firma l’aggancio, una coppia in testa

Federica Brignone ha vinto il gigante di Tremblant e ha conquistato il 22mo successo in carriera nella Coppa del Mondo di sci alpino. L’azzurra si è imposta di forza sulle nevi canadesi, dopo aver firmato il miglior tempo nella prima manche ed essersi difesa brillantemente nella seconda metà di gara. La valdostana ha così agganciato Sofia Goggia in testa alla classifica delle italiane più vincenti di tutti i tempi nel massimo circuito internazionale itinerante.

Federica Brignone e Sofia Goggia svettano con ormai sei affermazioni di margine nei confronti di Deborah Compagnoni e sette su Isolde Kostner. Le due azzurre sono in piena attività e stanno firmando un bellissimo testa a testa a suon di sorpassi e controsorpassi. La valdostana ha trionfato per 9 volte in gigante, 8 in superG e 5 in combinata; la bergamasca ha invece festeggiato per 17 volte in discesa libera e 5 in superG.

CLASSIFICA ITALIANE VINCENTI IN COPPA DEL MONDO SCI ALPINO

22. Federica Brignone (9 GS, 8 SG, 5 AC)

22. Sofia Goggia (17 DH, 5 SG)

16. Deborah Compagnoni (13 GS, 2 SG, 1 SL)

15. Isolde Kostner (12 DH, 3 SG)

8. Karen Putzer (4 SG, 4 GS)

6. Denise Karbon (6 GS)

6. Marta Bassino (6 GS)

4. Maria Rosa Quario (4 SL)

3. Elena Curtoni (2 DH, 1 SG)

3. Claudia Giordani (2 SL, 1 GS)

3. Sabina Panzanini (3 GS)

2. Daniela Zini (2 SL)

2. Elena Fanchini (2 DH)

2. Nadia Fanchini (1 DH, 1 SG)

1. Bibiana Perez (K)

1. Paola Magoni (SL)

1. Lara Magoni (SL)

1. Michaela Marzola (SG)

1. Giustina Demetz (DH)

1. Chiara Costazza (SL)

1. Daniela Merighetti (DH)

Foto: Fisi/Pentaphoto