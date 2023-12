Sci alpino, Laura Pirovano: “Col numero 1 non è stato facile, ero gasatissima. Sto sciando bene, spero di mettere insieme i pezzi”

Laura Pirovano si può ben definire soddisfatta dopo il SuperG in Val d’Isere. Partita per prima in terra francese, è riuscita a raccogliere un settimo posto (1’23″38, a 1″80 da Federica Brignone) che ne aumenta le ambizioni in vista dei prossimi appuntamenti veloci.

Queste le dichiarazioni dell’azzurra alla Rai, nel momento in cui era ancora incerta la sua permanenza in top ten: “La gara è ancora lunga, spero di poter portare a casa una top ten. Col numero 1 non è stato facile, ero gasatissima, qualcosina l’ho sbagliato e mi sto mangiando un po’ le mani. Il SuperG è questo. Sono comunque contentissima. Speriamo di rimanere lì“.

Quanto alla propria condizione: “Sono a buon punto, sto sciando bene, a ogni gara manca sempre un pezzettino. Spero di riuscire a metterli presto insieme tutti per prendere quel qualcosa che mi è sempre sfuggito“.

Per la ventiseienne trentina delle Fiamme Gialle, ad ogni modo, si tratta di un risultato che è il migliore in SuperG da quando gareggia in Coppa del Mondo. Un risultato che è solo di buon auspicio per lei, che ha già collezionato tre top 5 in discesa libera.

