MAESTRA FEDERICA! Brignone insegna sci e domina il superG di Val d’Isere! Terza Sofia Goggia!

Una magistrale Federica Brignone firma il successo nel superG della Val d’Isere. Una prova incantevole quella della valdostana, che ha disegnato traiettorie inarrivabili per tutte le avversarie, in particolare nella parte centrale, dove l’azzurra è stata semplicemente perfetta. Probabilmente una delle gare più belle della sua carriera, quella che è valsa il ventiquattresimo successo in Coppa del Mondo per Brignone, che sorpassa nuovamente Goggia nell’appassionante duello tutto a tinte azzurre.

Sembrava avviarsi proprio una doppietta tra le due regine dello sci italiano, ma in mezzo a loro due si è inserita la norvegese Kajsa Vickhoff Lie. Il distacco da Brignone è di 44 centesimi, segnale di come davvero oggi Federica non fosse davvero battibile. Lie era davanti nella parte alta, ma è in quella centrale che non ha potuto nulla nel confronto diretto con l’azzurra.

Sul podio ci sale come detto anche Sofia Goggia ed è un risultato comunque importante per la bergamasca, che mette da parte i problemi di salute degli ultimi giorni (influenza e raffreddore). Qualche sbavatura ed errore di linea per Goggia, che è comunque stata brava a far correre gli sci e portarsi dietro velocità, chiudendo a 59 centesimi da Brignone.

Dietro le prime tre praticamente il vuoto. Infatti al quarto posto c’è l’austriaca Cornelia Huetter (+0.87) davanti alle svizzere Michelle Gisin (+1.32) e Joana Haehlen (+1.71). Un buon settimo posto per Laura Pirovano, che ritrova un piazzamento tra le dieci in superG dopo oltre un anno. Completano la Top-10 la svizzera Jasmine Flury (+1.82) e le tedesca Kira Weidle (+1.86) ed Emma Aicher (+1.91).

Come Marta Bassino sono uscite di pista di Mikaela Shiffrin e Lara Gut-Behrami, e questi zero hanno anche un peso importante per le classifiche di Coppa del Mondo. In quella generale l’americana comanda sempre con 620 punti, ma Brignone si è avvicinata molto quest’oggi a 557, con Gut-Behrami terza (429) e Sofia Goggia quarta (396).

Goggia, invece, mantiene il pettorale rosso di leader della classifica di superG (ha anche quello in discesa) con 160 punti contro i 145 di Brignone e i 130 dell’austriaca Huetter. Gut-Behrami è quinta e con solo 60 punti.

Le altre azzurre a punti quest’oggi: ventunesima Roberta Melesi (+3.39), ventiquattresima Teresa Runggaldier (+4.07), trentesima Nicol Delago (+4.98). Sono uscite Monica Zanoner e Nadia Delago.

