Sci alpino, Kilde un razzo nella seconda prova di discesa a Bormio. Bene Casse e Franzoni, nascosto Paris

Aleksander Aamodt Kilde ha alzato i giri del suo motore ed è risultato il più veloce nella seconda prova della discesa di Bormio, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024, confermandosi pronto in vista della gara che si disputerà domani a partire dalle ore 11.30. Sullo splendido scenario della “Stelvio” le condizioni meteo hanno permesso un allenamento in condizioni impeccabili con sole pieno, temperatura di 0° e neve ghiacciata.

Da questo scenario è emerso Aleksander Aamodt Kilde che ha fatto segnare il tempo di 1:52.26 con 32 centesimi di vantaggio sullo svizzero Niels Hintermann e 37 sul canadese Cameron Alexander. Quarto tempo per il francese Cyprien Sarrazin (il più veloce della prima prova disputata ieri) a 38, quindi è quinto l’austriaco Daniel Hemetsberger a 43 centesimi dalla vetta, sesto un altro francese, Blaise Giezendanner (pettorale 41) a 57.

Settimo l’austriaco Marco Schwarz, leader della classifica generale, a 85 centesimi, quindi ottavo crono per lo svizzero Alexis Monney (pettorale 34) a 93 centesimi, davanti al suo illustre connazionale Marco Odermatt, nono a 96. Il primo degli italiani è Mattia Casse, in decima posizione, a 1.01 da Kilde. Si classifica in 13a posizione Giovanni Franzoni (pettorale 66) a 1.61, ancora decisamente convincente.

Chiude 19°, invece, Florian Schieder con un distacco di 2.03, ma dopo aver saltato una porta. Non forza Dominik Paris, già sette volte vincitore sulla “Stelvio” (sei in discesa ed una in superG), fermandosi in 25a posizione a 2.25. Non va oltre la 29a posizione Christof Innerhofer a 2.37, davanti a Giovanni Borsotti a 2.46. Cinquantesimo Pietro Zazzi a 4.14, sessantesimo Guglielmo Bosca a 7.13 davanti a Nicolò Molteni a 10.16. Non ha preso il via Benjamin Jacques Alliod.

Foto: LaPresse

