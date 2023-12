Sci alpino, Italia terza nella classifica per nazioni. Donne scavalcate dalla Svizzera

Dopo una prima fase decisamente a rilento per colpa del maltempo (e delle conseguenti gare cancellate o riprogrammate), sta finalmente entrando nel vivo la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Bilancio sin qui decisamente positivo in casa Italia, trascinata dalle stelle Federica Brignone e Sofia Goggia ma capace di piazzare un acuto importante anche tra gli uomini con un redivivo Dominik Paris.

Quando sono andate in archivio 7 competizioni maschili e 11 femminili, il movimento azzurro può sorridere anche per la terza posizione attuale nella classifica per nazioni con un totale di 1883 punti, a -510 dalla Svizzera capolista e a -337 dall’Austria. Abbastanza ampio il vantaggio sulle inseguitrici, con gli Stati Uniti distanti 668 punti e la Norvegia staccata di oltre 850 lunghezze.

Bel Paese decisamente a trazione femminile in questa speciale graduatoria, visto che gli uomini italiani non vanno oltre la quinta posizione nella singola classifica di genere a oltre 500 punti dall’Austria. Brignone, Goggia, Bassino e compagne sono invece in piena lotta con la Svizzera, che ha operato il sorpasso sull’Italia nelle ultime gare portandosi in testa a +45 nella classifica per nazioni della Coppa del Mondo femminile.

CLASSIFICA PER NAZIONI COPPA DEL MONDO SCI ALPINO

1. Svizzera 2393

2. Austria 2220

3. Italia 1883

4. Stati Uniti 1215

5. Norvegia 1027

6. Francia 726

7. Canada 640

8. Germania 585

9. Croazia 487

10. Slovacchia 391

Foto: Lapresse

