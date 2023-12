Sci alpino, Italia prima nella classifica per nazioni femminile in Coppa del Mondo!

Una rivalità chiara e intensa. Sofia Goggia e Federica Brignone hanno condiviso il podio per la sesta volta in carriera di una gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. E’ accaduto nell’ultima discesa libera, disputata sulle nevi di St.Moritz (Svizzera).

Nel giorno del trionfo della fuoriclasse americana Mikaela Shiffrin, capace di raggiungere l’incredibile cifra di 100 successi individuali tra massimo circuito internazionale, Mondiali e Olimpiadi, le due azzurre hanno dato ulteriore linfa alla squadra italiana.

Alla fine della fiera è arrivato per Goggia è arrivato il 50° podio in Coppa del Mondo, mentre per Brignone è il n.60. In tutto questo, le due sono in vetta alla classifica delle pluri-vincitrici azzurre in Coppa del Mondo a quota 23 affermazioni. Numeri importanti che, relativamente all’annata in questione, si riflettono in 3 vittorie e 6 piazzamenti nella top-3 per la compagine tricolore al femminile.

Gli effetti sono evidenti nella classifica per nazioni dove il Bel Paese svetta con 1069 punti a precedere la Svizzera, trascinata da Lara Gut-Behrami (991), e l’Austria (938). USA con Shiffrin in quarta piazza (831) a precedere la Slovacchia di Petra Vlhova (391), nettamente distanziata.

Di seguito la classifica per nazioni:

CLASSIFICA PER NAZIONI COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO FEMMINILE

1. Italia 1069

2. Svizzera 991

3. Austria 938

4. Stati Uniti 831

5. Slovacchia 391

6. Canada 378

7. Svezia 350

8. Norvegia 336

9. Germania 287

10. Croazia 280

11. Francia 156

12. Nuova Zelanda 155

13. Slovenia 129

14. Polonia 60

15. Repubblica Ceca 57

16. Albania 43

17. Australia 6

18. Giappone 4

19. Liechtenstein 2

20. Finlandia 1

Foto: LaPresse