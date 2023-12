Sci alpino, Ilka Stuhec svetta nella prova della discesa di Val d’Isere, Goggia 6a precede Bassino e Brignone

A volte ritornano…Ilka Stuhec, dopo tanti mesi di anonimato, chiude con il miglior tempo la prima, ed unica (vista la cancellazione di quella in programma nella giornata di ieri) prova della discesa della Val d’Isere (Francia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024. Sulla pista denominata Oreiller-Killy (con condizioni ideali e -6° di temperatura) la sciatrice slovena ha fatto segnare il crono di riferimento in 1:46.05, precedendo un tris di atlete svizzere.

Seconda, infatti, Jasmine Flury a 22 centesimi di distacco, terza Corinne Suter a 58, quindi è quarta Lara Gut-Behrami a 82. Quinta posizione per la tedesca Kira Weidle a 86, che precede ben tre azzurre. Si parte con Sofia Goggia sesta a 96 centesimi, dopo una prova conclusa senza forzare in maniera eccessiva, quindi settima una ottima Marta Bassino a 98 centesimi, mentre è ottava Federica Brignone a 1.13.

La valdostana chiude a braccetto con l’austriaca Mirjam Puchner, quindi è decima la svizzera Joana Haehlen a 1.18. Per quanto riguarda le altre italiane, si ferma in 13a posizione Nadia Delago con un distacco di 1.37, quindi 17a sua sorella Nicol a 1.71. 33a posizione per Teresa Runggaldier a 2.93, quindi Monica Zanoner chiude 39a a 3.18, Roberta Melesi è 45a a 4.04, mentre Laura Pirovano è 49a a 4.34, infine Elena Dolmen è 53a a 4.84.

Messa in archivio la prova, da domani si inizierà a fare sul serio con le gare che assegneranno i punti. Si partirà con la discesa alle ore 10.30, mentre domenica sarà la volta del superG, che scatterà alle ore 11.00.

