Mattia Casse fuori a Bormio: “Le uscite mi danno fastidio, il superG è un’incognita”

Mattia Casse è uscito dopo poche porte nel superG di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’azzurro è finito lungo di linea, ha sollevato lo sci sinistro e ha saltato una porta, prima di giungere al primo rilevamento cronometrico sulla mitica pista Stelvio. Il nostro portacolori sperava di battagliare per un risultato di rilievo dopo il sesto posto nella discesa libera di ieri, ma in Valtellina ha dovuto alzare presto bandiera bianca.

Mattia Casse ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Oggi guardiamo gli altri, pazienza. Non esco mai, le uscite mi danno fastidio. Ho preso tardi lo sci, mi ha preso dentro e in quelle situazioni non riesci più a fare niente. Oggi io e Paris abbiamo finito presto (Dominik è caduto dopo poche porte, n.d.r.). Non è mai facile affrontare un superG così, anche l’anno scorso avevo faticato: cerchiamo di fare allenamenti in queste situazioni, ma non le troviamo mai. Il superG è un un’incognita e succedono queste cose. A gennaio ci sono altre piste e altre nevi, andiamo avanti“.

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Sci Alpino su OA Sport...