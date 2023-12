Sci alpino: Goggia cerca in Val d’Isere il primo acuto della stagione in discesa. Stuhec e Suter principali avversarie

Sarà un sabato tutto dedicato alla velocità nella Coppa del Mondo di sci alpino. Se gli uomini sono impegnati nuovamente sulla Saslong in Val Gardena, le donne saranno protagoniste in Val d’Isere sulla Oreiller-Killy. In casa Italia c’è grandissima attesa per Sofia Goggia, che va a caccia della prima vittoria in discesa della stagione.

L’azzurra ha un rapporto davvero speciale con la pista francese, avendo vinto tre delle ultime quattro gare disputate sulla Oreiller-Killy, compresa una doppietta nel 2021. Goggia si presenta come la donna da battere quest’oggi, ma dovrà comunque stare molto attenta ad evitare errori, come già successo in quel di St. Moritz, dove anche un po’ a sorpresa è stata battuta da Mikaela Shiffrin.

L’americana, però, non sarà presente al cancelletto di partenza quest’oggi, mentre lo farà domani in superG. Le principali avversarie di Goggia sembrano essere Ilka Stuhec e Corinne Suter. La slovena ha vinto l’unica prima prova cronometrata disputata e vanta un successo in discesa sulla pista francese, anche se datato 2016 (in quell’anno fece doppietta con la combinata); mentre la svizzera è ormai da anni una delle rivali più importanti di Goggia e anche lei ha un successo in bacheca nel 2020, proprio davanti alla bergamasca.

Fari puntati ancora sulla Svizzera con la voglia di riscatto di Lara Gut-Behrami e di Jasmine Flury dopo l’opaca prestazione di St. Moritz. Attenzione ovviamente anche alle austriache Mirjam Puchner e Cornelia Huetter, senza dimenticare tra le outsider anche la tedesca Kira Weidle.

In casa Italia Goggia è ovviamente la punta di diamante in discesa libera e la miglior carta da giocare, ma Federica Brignone, proprio a St. Moritz, ha saputo stupire con un meraviglioso terzo posto. La valdostana è in grande forma e cercherà assolutamente di ripetersi. Proverà a fare una buona gara, anche in ottica superG del giorno dopo, Marta Bassino, mentre ci si aspetta un segnale da parte delle altre azzurre, su tutte le sorelle Nadia e Nicol Delago.

FOTO: LaPresse