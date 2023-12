Sci alpino, Franziska Gritsch fuori dalla squadra austriaca: storia d’amore con il tecnico Florian Stengg

Una situazione un po’ inconsueta. La sciatrice austriaca Franziska Gritsch è la protagonista di una specie di caso. L’atleta, ottima interprete delle discipline tecniche, ha svelato la sua relazione con l’allenatore di Ski Austria, Florian Stengg. Per questo motivo, i due hanno deciso di uscire di squadra e di allenarsi insieme. Le conseguenze sono quelle di doversi organizzare fuori dalle strutture della compagine austriaca, pagando anche tutte le strutture in autonomia.

Gritsch ne ha parlato a ORF, la TV di stato del suo Paese, e poi attraverso lungo post sui social: “Seguire sempre il proprio cuore a volte significa intraprendere nuove strade, spesso uscire dalla propria zona di comfort e compiere passi coraggiosi per seguire il proprio istinto e rimanere fedeli. Per la situazione privata che riguarda me e il mio fidanzato, l’allenatore dell’ÖSV Florian Stengg, la nostra collaborazione nella squadra austriaca non ha potuto proseguire. Per questo abbiamo deciso insieme per continuare a portare avanti questo progetto che ci sta a cuore. Ciò significa che d’ora in poi organizzerò e completerò la mia preparazione alle gare al di fuori delle strutture della squadra austriaca“, le parole della sciatrice.

“Ho valutato attentamente questa decisione e voglio proseguire nel mio percorso, che spero possa fornire ulteriori stimoli positivi nella mia carriera. Non vedo l’ora che arrivino i prossimi appuntamenti, ma sono anche consapevole delle sfide ulteriori che dovremo affrontare. Tuttavia, sono convinta che se sei pronta ad accettare ciò, seguendo con forza il proprio cuore, sei sulla strada giusta. Naturalmente continuerò a gareggiare per l’Austria e perseguire i miei obiettivi con gioia, disciplina e duro lavoro. Sono grata alla federazione per l’apprezzamento reciproco, il rispetto e la buona comunicazione. Lo slalom di Courchevel sarà per me la prima pietra di un nuovo percorso come atleta: ringrazio Head, la federazione e tutti coloro che mi sostengono, e poi i miei amici la mia famiglia, i miei sponsor e i tifosi“, aveva dichiarato Gritsch alcuni giorni fa.

POST SUI SOCIAL DI FRANZISKA GRITSCH

Per quanto è accaduto, l’austriaca ha saltato la tappa di Val d’Isere, ma ha gareggiato ieri a Courchevel, concludendo in undicesima posizione a 3.46 dalla slovacca Petra Vlhova.

Foto: LaPresse

