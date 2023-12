Sci alpino, Federica Brignone sconfortata: “Mi sembrava di stare su una saponetta, non so neanche cosa fare”

Una brutta prima manche. Federica Brignone non è riuscita a esprimersi come avrebbe voluto e sperato nella run-1 del gigante femminile di Lienz (Austria), tappa della Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024. Sulla “Schlossberg”, neve artificiale/compatta e temperature quasi primaverili per le atlete. Condizioni particolari che hanno messo in difficoltà tantissime sciatrici, ivi compresa la campionessa valdostana.

Una manche nella quale Mikaela Shiffrin, invece, ha fatto una grande differenza rispetto a tutte le altre, pennellando ogni curva e non risentendo minimamente di quanto detto sulle temperature. La fuoriclasse statunitense guida le fila con 0.63 sulla svedese Sara Hector e 1.03 sulla norvegese Ragnhild Mowinckel. Quinta, con lo stesso tempo della neozelandese Alice Robinson (+1.63), Brignone.

“Non ho fatto una curva come avevo in mente di fare, mi sembrava di avere le saponette sotto i piedi. Non sono riuscita ad attaccare e ho anche sbagliato, fermandomi letteralmente in un punto della pista. Sinceramente non so cosa fare nella seconda manche, speravo almeno di finire un po’ più indietro in classifica per avere una pista, in termini di neve e di luce, migliore, ma non sarà così“, le parole sconfortate di Federica ai microfoni di RaiSport HD.

“Non abbiamo fatto molto prima della gara, una semplice ricognizione. Mi dispiace, perché si poteva fare davvero bene e giocarsi il podio. Sarà invece molto tosta“, ha concluso la sciatrice del Bel Paese.

Foto: LaPresse

