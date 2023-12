Sci alpino, Federica Brignone: “Oggi ho fatto tutto abbastanza bene ma senza essere incisiva”

Federica Brignone volta pagina dopo la memorabile doppietta in gigante di Mont Tremblant e si appresta ad affrontare lo Speed Opening della stagione per la Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di sci alpino. La valdostana è pronta a disputare due Super-G (venerdì e domenica) ed una discesa libera (sabato) a St. Moritz, meteo permettendo.

“Non c’è stato tempo per festeggiare, in realtà oggi è il giorno in cui mi sento più stanca. Il viaggio di rientro dal Canada è stato molto tosto, ho passato poche ore a casa e mi sono rimessa in macchina, spero di svoltare da venerdì“, dichiara la 33enne nativa di Milano al sito federale dopo aver concluso in tredicesima posizione la seconda prova cronometrata di discesa.

“E’ un periodo positivo, la doppietta di Mont Tremblant è tra i più bei ricordi della mia carriera. Sia per i risultati sia per le esperienze vissute mi sento fortunata e orgogliosa, è per questo motivo che scio più libera rispetto all’anno scorso“, prosegue la vice-campionessa iridata in carica di gigante ripercorrendo la doppia vittoria dell’ultimo weekend in Canada.

Per quanto riguarda l’andamento dei due training ufficiali di discesa libera sulla “Corviglia” di St. Moritz, Brignone ha spiegato: “Nel primo allenamento ho tenuto buone linee nella parte centrale e ho sbagliato sotto, oggi ho fatto tutto abbastanza bene ma senza essere incisiva“.

Foto: Lapresse