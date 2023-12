Sci alpino, Sofia Goggia: "Nella seconda prova mi sono sentita meglio. Speriamo nel bel tempo..."

Nona ieri, terza oggi. Prosegue in crescendo almeno nei training la settimana di Sofia Goggia a St. Moritz in occasione del primo weekend stagionale (dopo la cancellazione di Zermatt-Cervinia) riservato esclusivamente alla velocità per la Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di sci alpino. La campionessa olimpica di Pyeongchang 2018 in discesa libera, dopo i buoni progressi evidenziati in gigante, punta in alto nelle sue specialità preferite ed è pronta ad affrontare (meteo permettendo) nei prossimi giorni due superG ed una discesa sulla Corviglia.

“Torno su una pista che l’anno passato mi ha regalato uno dei weekend più incredibili della mia vita (con la vittoria nella seconda discesa all’indomani dell’infortunio alla mano, ndr). Ma adesso si volta pagina, ripartiamo tutte da zero, e arriviamo con un percorso decisamente diverso rispetto alla scorsa stagione, che mi ha portato a lavorare molto in gigante da settembre in poi“, dichiara la fuoriclasse bergamasca alla FISI dopo il secondo training.

“Adesso tocca alla velocità e bisogna riadattarsi agli sci lunghi e alle distanze fra le porte, ma nella seconda prova già mi sono sentita meglio. Iniziamo un trittico di gare veloci, speriamo nel bel tempo, l’obiettivo è dare il massimo che ho in questo momento. La pista è bella, il fondo si sta compattando rispetto alla neve di mercoledì, quando non sentivo lo sci. Sta uscendo la neve aggressiva di questa località“, aggiunge Goggia al termine della seconda e ultima prova cronometrata.

Foto: Lapresse