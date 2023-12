Sci alpino, Sofia Goggia: “Crescita graduale in gigante, ma nel finale mi sono addormentata”

Una Sofia Goggia in grandissima crescita tra le porte larghe! La bergamasca, infatti, ha concluso al settimo posto il gigante di Tremblant (Canada), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024. Sulla pista denominata “Flying Mile” la sciatrice classe 1992 ha messo in mostra una delle sue migliori prove nella specialità da diversi anni a questa parte, con una settima posizione conquistata per meriti propri e non per cadute o errori altrui.

Federica Brignone ha vinto distanziando per 21 centesimi Petra Vlhova e per 29 Mikaela Shiffrin che ha completato il podio. Quarta Sara Hector a 56 centesimi, quinta Lara Gut-Behrami a 59, quindi sesta Marta Bassino a 1.04 davanti a Sofia Goggia, settima a 1.62.

Al termine della gara sulle nevi canadesi, la nostra portacolori ha raccontato le sue sensazioni ai taccuini di FISI: “Il risultato è ottimo perchè la scalata in questa disciplina deve essere graduale. Continuo a vivere il gigante senza aspettative, ma tenendo gli standard tecnici il più alti possibile”.

La medaglia d’oro in discesa di PyeongChang 2018 prosegue nell’analisi della sua prova: “Credo di avere fatto una discreta prima manche, nella seconda ho fatto un buonissimo piano per la discesista che sono, nella parte finale ero talmente lenta che mi sono addormentata”.

Foto: LaPresse