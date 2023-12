Sci alpino, Federica Brignone: “A Lienz mi sono sempre trovata bene, prenderò parte anche allo slalom”

Federica Brignone vuole continuare a sognare in grande ed è pronta a recitare un ruolo da protagonista alla vigilia dello slalom gigante di Lienz, evento valido per la Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di sci alpino. Dopo la splendida doppietta sulle nevi canadesi di Mont Tremblant, la valdostana punta infatti al terzo successo consecutivo tra le porte larghe per indossare il pettorale rosso (adesso è seconda a -5 da Lara Gut-Behrami nella classifica di specialità) e per accorciare le distanze da Mikaela Shiffrin (distante 143 punti) nella generale.

L’azzurra, tra le favorite per la vittoria nel gigante di domani, sarà impegnata sempre sulla pista austriaca di Lienz anche venerdì 29 dicembre in slalom. A oltre un anno di distanza dall’ultima volta, Brignone si appresta dunque a gareggiare nuovamente tra i pali stretti nel circuito maggiore per misurare il suo livello in questo contesto e per racimolare il maggior numero possibile di punti in ottica Sfera di Cristallo.

“Ogni gara ha storia a sé ed è inutile fare paragoni con il passato. A Lienz mi sono sempre trovata bene, mi presento al cancelletto carica di buone speranze ma con la consapevolezza che per arrivare davanti bisogna spingere e rischiare il giusto. Stavolta prenderò parte anche allo slalom di venerdì, è una specialità che mi diverte anche se ho poco tempo per potermi allenare con continuità fra i pali stretti“, le parole della nativa di Milano ai microfoni della Fisi.

Foto: Lapresse

