Sci alpino, a Bormio si chiude con il superG. Odermatt favorito, Paris cerca il riscatto

Dopo aver vissuto la splendida discesa di ieri, si torna subito in azione sulle nevi di Bormio per il superG, che andrà a chiudere la due-giorni valtellinese della Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024 e, non ultimo, darà l’arrivederci all’anno nuovo, dato che si tornerà in azione solamente nel weekend del 6-7 gennaio ad Adelboden.

Sulla splendida pista “Stelvio” oggi dalle ore 11.30 vivremo un superG quanto mai interessante. Marco Odermatt, come sempre, sarà il grande favorito per il successo finale, ma avrà contro una serie di rivali agguerriti. In primis Dominik Paris e Aleksander Aamodt Kilde che ieri nella discesa hanno pasticciato pesantemente e cercheranno di rifarsi dopo tanto amaro in bocca.

Marco Odermatt, beffato anche ieri per una questione di centesimi, cercherà uno scatto importante a livello di classifica generale, dove ormai sembra non avere rivali dopo il grave infortunio occorso a Marco Schwarz. C’è particolare attesa sulla prova di Dominik Paris. L’altoatesino, che a Bormio ha già vinto ben 7 volte in carriera, cercherà di rifarsi dopo la prova di ieri, rovinata da un errore pesantissimo quando sembrava in grado di poter attaccare addirittura il tempo di Cyprien Sarrazin.

Il francese sembra davvero “on fire” sulla Stelvio per quanto visto in questi giorni e ci proverà anche in superG. Discorso importante anche per Aleksander Aamodt Kilde. Il norvegese nella discesa è uscito di scena anzitempo, a sua volta per un errore pesante, e cercherà riscatto nel superG. Alle loro spalle le “mine vaganti” non mancheranno, da Vincent Kriechmayr a Cameron Alexander, senza dimenticare Mattia Casse, uno dei più brillanti nella prima gara di ieri.

Foto: Fisi/Pentaphoto

