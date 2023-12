Sci alpino, botta e risposta tra Goggia e Brignone: nuova parità nella classifica delle italiane più vincenti

Federica Brignone è stata agganciata Sofia Goggia a quota 23 nella graduatoria delle italiane più vincenti nella storia della Coppa del Mondo di sci alpino femminile al termine del superG di St. Moritz, in Svizzera.

Il loro duello è destinato ad entusiasmare ed a lungo le due si alterneranno all’apice di questa graduatoria, accrescendo il margine su tutte le inseguitrici: terzo posto per Deborah Compagnoni a quota 16 e quarta piazza per Isolde Kostner con 15.

In quinta piazza si trova Karen Putzer a quota 8, poi in sesta piazza c’è la prima delle atlete in attività alle spalle di Brignone e Goggia, ovvero Marta Bassino, la quale vanta 6 affermazioni, e dunque è lontanissima dalle sue connazionali. Con lei condivide il piazzamento Denise Karbon.

ITALIANE VINCENTI IN COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO

23. Federica Brignone (10 GS, 8 SG, 5 AC)

23. Sofia Goggia (17 DH, 6 SG)

16. Deborah Compagnoni (13 GS, 2 SG, 1 SL)

15. Isolde Kostner (12 DH, 3 SG)

8. Karen Putzer (4 SG, 4 GS)

6. Denise Karbon (6 GS)

6. Marta Bassino (6 GS)

4. Maria Rosa Quario (4 SL)

3. Elena Curtoni (2 DH, 1 SG)

3. Claudia Giordani (2 SL, 1 GS)

3. Sabina Panzanini (3 GS)

2. Daniela Zini (2 SL)

2. Elena Fanchini (2 DH)

2. Nadia Fanchini (1 DH, 1 SG)

1. Bibiana Perez (K)

1. Paola Magoni (SL)

1. Lara Magoni (SL)

1. Michaela Marzola (SG)

1. Giustina Demetz (DH)

1. Chiara Costazza (SL)

1. Daniela Merighetti (DH)

