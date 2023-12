Sci alpino, arriva l’ok della FIS dopo il controllo neve: si gareggerà sulla Saslong

Mentre le discese libere finora sono state un tabù tra Cervinia e Beaver Creek, finalmente arrivano buone notizie per quanto riguarda uno dei prossimi appuntamenti. Era il giorno del controllo neve da parte della FIS in Val Gardena e la federazione internazionale ha confermato la fattibilità del trittico sulla Saslong (14-16 dicembre).

Il fine settimana in Val Gardena comincerà il 12 novembre con la prima prova e vedrà due discese (il giovedì e il sabato) e un Super-G (il venerdì). Il controllo da parte dei delegati FIS è stata una formalità, considerato che l’innevamento è ottimale sulla storica pista.

Un appuntamento che doveva essere solo duplice e invece sarà triplice per effetto del recupero di una delle discese saltate a Zermatt-Cervinia. Su questa pista Aleksander Aamodt Kilde ha vinto in cinque occasioni e vuole aumentare quest’anno il suo palmares: dopo le gare tecniche di Val d’Isère si volerà in Italia, nella speranza che le condizioni metereologiche siano le migliori possibili per garantire il classico spettacolo della pista gardenese, candidata anche ai Mondiali 2029.

Foto: Lapresse