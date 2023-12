Sci alpino, a rischio anche la seconda discesa di Beaver Creek: partenza già rinviata

Senza pace la Coppa del Mondo di sci alpino, letteralmente flagellata dalle condizioni atmosferiche avverse. Ieri a Beaver Creek (Stati Uniti) è stata cancellata la prima delle due discese in programma a causa della tanta neve caduta nella notte: gli organizzatori, malgrado i rinvii, non sono riusciti a ripulire in tempo la pista, senza contare che nel frattempo era anche peggiorata la visibilità.

Purtroppo sono molto alte le percentuali che in Colorado non si gareggi neppure oggi. Se ieri c’era troppa neve, oggi c’è troppo vento! Le poderose raffiche hanno già costretto gli organizzatori a comunicare un ritardo nella partenza: di sicuro la discesa non scatterà, come previsto, alle 18.45, tuttavia non è ancora stato comunicato il nuovo orario. Facile prevedere che si prenderanno del tempo, sperando che in qualche modo le condizioni possano migliorare. Difficile.

Sin qui, e siamo già al 2 dicembre, non si è ancora disputata una sola prova veloce (discesa o superG) nella Coppa del Mondo di sci alpino, né maschile né femminile. Una delle due discese cancellate a Cervinia verrà recuperata in Val Gardena. Se ora si aggiungeranno però anche quelle di Beaver Creek, allora il calendario rischia di ingolfarsi e prende corpo l’ipotesi che alcune vengano eliminate definitivamente, senza alcun recupero.

Prima di oggi erano in programma 12 gare: se ne sono disputate appena 6. Un dato che basta da solo per descrivere la situazione: la FIS dovrà correre ai ripari nei prossimi anni, prevedendo un piano B anche all’interno della medesima settimana. In alternativa si rischierà di erodere sempre più l’interesse degli appassionati, con conseguenti ricadute naturali in termini di ricavi economici.

LE GARE DISPUTATE E CANCELLATE SINORA

28 ottobre gigante donne Soelden (Austria) disputato

29 ottobre gigante uomini Soelden (Austria) -> recupero 1° marzo Aspen (Stati Uniti)

11 novembre discesa uomini Zermatt/Cervinia (Svizzera/Italia) -> recupero 14 dicembre Val Gardena (Italia)

11 novembre slalom donne Levi (Finlandia) disputato

12 novembre discesa uomini Zermatt/Cervinia (Svizzera/Italia) -> recupero da fissare

12 novembre slalom donne Levi (Finlandia) disputato

18 novembre discesa donne Zermatt/Cervinia (Svizzera/Italia) -> recupero da fissare

18 novembre slalom uomini Gurgl (Austria) disputato

19 novembre discesa donne Zermatt/Cervinia (Svizzera/Italia) -> recupero da fissare

25 novembre gigante donne Killington (USA) disputato

26 novembre slalom donne Killington (USA) disputato

1° dicembre discesa uomini Beaver Creek (USA) -> recupero da fissare

Foto: Fisi/Pentaphoto