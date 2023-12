Speed skating, David Bosa 20° sui 500 a Stavanger. Bene Francesca Lollobrigida sui 1500 in Division B

In attesa della gara della Division A dei 10000 con Davide Ghiotto e Michele Malfatti, si concludono le altre gare della seconda giornata della terza tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di speed skating: 20° posto nei 500 per David Bosa, mentre nella Division B Francesca Lollobrigida è terza sui 1500.

Nei 500 metri maschili si piazza ventesimo David Bosa, che chiude la propria gara in 35.69, a 1.04 dal vincitore, il nipponico Wataru Morishige, primo in 34.65, il quale va a precedere il cinese Tingyu Gao, secondo in 34.66, beffato per 0.01, e l’altro giapponese Tatsuya Shinhama, terzo in 34.71, a 0.06.

Nei 1500 metri femminili domina la nipponica Miho Takagi, prima in 1:55.87, che batte due neerlandesi, ovvero Antoinette Rijpma-De Jong, seconda in 1:56.95, a 1.08, e Marijke Groenewoud, terza in 1:56.99, a 1.12. Nella Division B, invece, Francesca Lollobrigida è bravissima a centrare la terza posizione in 1:59.51, mentre Veronica Luciani è 17ma in 2:03.70.

Nella Division B dei 10000 metri maschili, infine, Riccardo Lorello si classifica undicesimo griffando il nuovo primato personale in 13:36.79 (precedente 13:59.20, limati 22″41), mentre non completa la prova Daniele Di Stefano.

