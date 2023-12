Snowboardcross: la Gran Bretagna si aggiudica la prima gara della stagione. Moioli-Visintin sesti nella gara a squadre mista

Terminata la prima gara della stagione per la Coppa del Mondo di snowboardcross: nonostante le condizioni meteo è andata in scena a Les Deux Alpes la gara a squadre mista.

A vincere è la Gran Bretagna trascinata dalla propria stella Charlotte Bankes: la vincitrice dell’ultima Coppa del Mondo trionfa assieme al compagno Huw Nightingale.

Seconda posizione per Francia 2: in gara per i transalpini davanti al pubblico di casa Loan Bozzolo e Chloe Trespeuch. A completare il podio Stati Uniti 1 con Jake Vedder e Lindsey Jacobellis.

In casa Italia non eccezionali le performance delle due coppie tricolori in gara. Italia 1, medagliata olimpica, con Omar Visintin e Michela Moioli, esce in semifinale, poi chiude seconda nella Small Final terminando in sesta posizione. Poco più dietro, ottava, Italia 2 con Lorenzo Sommariva e Caterina Carpano.

Foto: Lapresse