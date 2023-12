Sci alpino, Alex Vinatzer: "Oggi mi sono gasato, questa è una pista bella. Ancora dietro rispetto ai primi, ma passo dopo passo..."

Buona seconda manche per Alex Vinatzer in Alta Badia. L’azzurro, dopo aver chiuso al 28° posto la prima manche, riesce a trovare buoni margini di recupero e un passaggio all’interno della top 20 che male non gli fa.

Così si esprime Vinatzer ai microfoni della Rai, segnatamente di Ettore Giovannelli: “Sono contento, sì. L’obiettivo in gigante rimane la qualifica, ma oggi mi sono gasato. Questa è anche una pista bella“.

E poi, analizzando la gara e il momento: “C’è stato qualche errorino qui e lì, però è bello qui il pubblico, in casa, con amici e genitori che vengono a vedermi. venire giù col tifo è bellissimo. Siamo ancora un po’ dietro rispetto ai primi, ma passo dopo passo…“.

Queste invece le parole di Hannes Zingerle, anche lui in recupero rispetto alla prima manche: “Diciamo che non arrivavo da un periodo facile, è stata una grande emozione poter aprire la seconda manche a casa mia. Ho sciato abbastanza bene fino a metà, poi mi sono perso nell’uscita dal muro e giù in fondo non sono riuscito a rischiare sopra i dossi“.

Foto: Alessandro Trovati / Pentaphoto