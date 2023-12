Scherma, si ferma a un soffio dal podio il cammino di Giulia Rizzi. Nella spada femminile a Vancouver vince Vitalis

Secondo successo in carriera in Coppa del Mondo per la francese Coraline Vitalis, che arpiona il primo posto nel secondo appuntamento del massimo circuito itinerante nella spada femminile in quel di Vancouver (Canada). La transalpina vince una finale assai combattuta per 13-12 contro la grande sorpresa di giornata, Isabel Di Tella. Per l’argentina, n.44 del ranking, è il primo acuto a questi livelli. Terzo gradino del podio per la canadese Ruien Xiao e la francese Camille Nabeth.

La migliore delle azzurre è stata Giulia Rizzi, che si è fermata ad una sola stoccata dal podio. La classe ’89 evidentemente gradisce la pedana di Vancouver, avendo trovato l’anno scorso il primo successo in Coppa del Mondo. La spadista delle Fiamme Oro è entrata in gara nel tabellone con la vittoria sulla polacca Swatowska-Wenglarczyk per 15-13, prima di imporsi ai sedicesimi, con autorità, con il punteggio di 15-9 ai danni della giapponese Ruka Narita.

Derby azzurro in ottavi di finale, in cui Giulia ha avuto la meglio su Alessandra Bozza, in un assalto in cui la vittoria non è mai stata in discussione, per 15-9. La strada verso la medaglia, per Rizzi, si è interrotta con la sconfitta nei quarti contro la transalpina Nabeth alla stoccata decisiva; dopo un incontro al cardiopalma. Il sesto posto finale per Rizzi lascia comunque felice l’azzurra, al rientro in gara dopo l’infortunio che l’ha costretta a saltare il debutto a Legnago.

Detto di Rizzi e Bozza, le italiane che si sono spinte più avanti, per il resto il piatto della spada femminile piange. Sono uscite al primo turno: Federica Isola, Mara Navarria (intrappolata dall’ucraina Emily Conard 13-12), Roberta Marzani (nel derby contro Bozza), Gaia Caforio e anche la miglior spadista italiana, una Rossella Fiammingo in difficoltà in questo inizio di stagione. Alberta Santuccio e Gaia Traditi hanno invece dovuto salutare la pedana al secondo assalto: la prima contro la rivelazione Di Tella (13-15), le seconda per mano della ammazza italiane Conard.

Nel tardo pomeriggio italiano prenderà il via anche la prova a squadre. L’Italia schiera il quartetto composto da Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Giulia Rizzi.

Foto: Bizzi/Federscherma