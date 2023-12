Scherma: il giovane pugliese Giulio Gaetani si regala il primo podio in Coppa del Mondo

La prima volta di Giulio Gaetani sul podio in Coppa del Mondo. Strepitoso risultato per lo spadista pugliese, che, nella tappa di Vancouver, centra il suo miglior piazzamento in carriera, chiudendo al terzo posto. A vincere sulle pedane canadesi è stato il francese Luidgi Midleton, che ha superato in finale il cinese Wang Zijie con il punteggio di 15-12.

Proprio il transalpino aveva sconfitto in semifinale Gaetani per 15-9, ma rimane comunque un percorso eccezionale quello dell’azzurro classe 2000. In precedenza il pugliese aveva battuto nei quarti un altro francese, Alexandre Bardenet per 15-8, e soprattutto negli ottavi si era imposto nel derby azzurro contro Davide Di Veroli per 15-10. Eppure Gaetani aveva rischiato di uscire al primo assalto, vinto all’ultima stoccata per 15-14 contro l’israeliano Yonatan Cohen.

Oltre a Gaetani e Di Veroli nessuno degli altri azzurri è riuscito a spingersi almeno agli ottavi di finale. Nei sedicesimi si è interrotto il cammino di Federico Vismara, battuto dal lussemburghese Flavio Giannotte per 15-13. Eliminazione al primo turno per Valerio Cuomo, Enrico Piatti, Gianpaolo Buzzacchino e Giacomo Paolini.

Nel tardo pomeriggio italiano prenderà il via anche la prova a squadre. L’Italia schiera il quartetto composto da Davide Di Veroli, Federico Vismara, Andrea Santarelli e Valerio Cuomo.

FOTO: Bizzi/Federscherma