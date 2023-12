Samuele Ceccarelli spiega l’assenza: “Controproducente gareggiare in condizioni non ideali”

Samuele Ceccarelli non ha partecipato al meeting regionale Merry Sprintmas. Il Campione d’Europa dei 60 metri aveva annunciato che avrebbe corso sulla distanza spuria dei 50 metri a Parma, ma il velocista toscano ha deciso di rinviare il proprio debutto stagionale a causa della caldaia rotta del PalaLottici: la temperatura all’interno dell’impianto non era ideale per poter gareggiare senza correre inutili rischio in apertura di una stagione particolarmente intensa con Mondiali Indoor, Europei a Roma e Olimpiadi.

Samuele Ceccarelli ha spiegato le motivazioni della sua scelta attraverso i canali federali: “Poteva essere controproducente gareggiare in condizioni atmosferiche non ideali. In questo periodo della preparazione sono ancora in fase di carico e quindi poteva essere controproducente gareggiare in condizioni atmosferiche non ideali. Quando invece si è al top della forma la scelta può essere di tipo diverso, ma stavolta non era il caso”.

L’azzurro ha comunque presenziato alla manifestazione organizzata dal Cus Parma: “Sono rimasto volentieri per assistere alle gare e mi ha fatto piacere essere coinvolto in un paio di premiazioni”. Per la cronaca la gara sui 50 metri è stata vinta dal senegalese Mame Moussa Ndiaye (Atl. Pianura Bergamasca), che in 5.80 ha superato Alex Zlatan (La Fratellanza 1874 Modena, 5.84) e Andrea Federici (Atl. Biotekna, 5.91). Nella gara femminile la ventenne Aurora Volpi (Cremona Sportiva Atl. Arvedi) ha corso due volte in 6.50.

Samuele Ceccarelli dovrebbe tornare in gara il prossimo 20 gennaio a Dortmund (Germania), salvo decidere per un appuntamento precedente. A seguire è prevista una tappa a Ostrava (Repubblica Ceca) il 30 gennaio. A seguire l’appuntamento di Parigi l’11 febbraio e i Campionati Italiani Indoor ad Ancona (17 febbraio), per poi completare a Berlino (23 febbraio) la marcia di avvicinamento ai Mondiali Indoor, che andranno in scena a Glasgow (Gran Bretagna) dal 1° al 3 marzo.

Foto: Colombo/FIDAL